Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesinde deprem konutlarını inceledi

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Adıyaman Valisi Osman Varol, bir dizi ziyaret için geldiği Sincik ilçesinde deprem konutlarını inceledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman ilçeleriyle birlikte yeniden ayağa kaldırmanın gayretiyle çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Vali Osman Varol, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ tarafından Sincik ilçesinde yapımına başlanan 322 adet afet konutu ve 176 adet köy evinin yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak devam eden inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Varol, "Yöre mimarisine uygun bir şekilde inşa edilen köy evlerimizin ilçemize ve köylerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturmak için durmadan yorulmadan gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Vali Osman Varol, depremzede vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla Sincik ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi. Etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi. - ADIYAMAN