Adıyaman Valisi Osman Varol, Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesini Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesini Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremde hasar gören Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi. Vali Varol, kilisenin tarihi ve tadilat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Süryani Cemaati ile sohbet etti. Vali Varol, Adıyaman'ın hoşgörü ve çeşitlilik kültürüne önem verdiğini vurgulayarak, Metropolit Melki Ürek ve Süryani cemaatine teşekkür etti.

21.02.2024 14:06  Güncelleme: 14:09
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Süryani Kadim Metropolitliği olan Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesini ziyaret ederek depremde hasar gören kilisedeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Adıyaman'da yer alan tescilli kültür varlıkları arasında bulunan ve 6 Şubat depremleri ile birlikte hasar alarak restorasyon çalışmalarına başlanılan Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Kadim Metropolitliğini Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesini ziyaret eden Vali Osman Varol'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse eşlik etti.

Vali Varol, Metropolit Melki Ürek'ten kilisenin tarihi başta olmak üzere tadilat ve onarım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kilisedeki restorasyon çalışmalarındaki incelemelerinin ardından Süryani Cemaati ile sohbet eden Vali Osman Varol, hoşgörünün hakim olduğu kadim şehir Adıyaman'da Süryani vatandaşların şehrin bir mozaiği ve zenginliği olarak gördüğünü köklü tarihimizden edinilen birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşların kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Vali Varol aynı zamanda misafirperverliklerinden dolayı Metropolit Melki Ürek ve Süryani cemaatine teşekkür ettiklerini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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