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Adıyaman Valisi Osman Varol, yaralanan askeri evinde ziyaret etti - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yaralanan askeri evinde ziyaret etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekatı bölgesinde çıkan çatışmada her iki bacağından yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yaralanan askeri evinde ziyaret etti
24.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:50
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekatı bölgesinde çıkan çatışmada her iki bacağından yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Vali Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada her iki bacağından yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınıp buradaki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Mahmut Gazi Yılmaz'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Osman Varol'a ziyaret esnasında İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren eşlik etti. Yaralı Piyade Uzman Çavuş Mahmut Gazi Yılmaz ve ailesiyle sohbet eden Vali Varol, Mahmut Gazi Yılmaz'ın vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacaklarını kendisine acil şifalar dilediklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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