Adıyaman Valisi Varol, Belediye Başkanı Tutdere ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi valilik makamında ağırladı.

Gerçekleşen görüşmede ilin öncelikli sorunları, vatandaşlardan gelen talepler ve yakın dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda özellikle altyapı eksiklikleri, ulaşım düzenlemeleri, çevre düzenlemeleri, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal hizmetler gibi konular öne çıktı. Her iki yönetici de Adıyaman'ın kalkınması için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Tutdere ise belediye olarak şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. - ADIYAMAN