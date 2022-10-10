Adıyaman yerel haberi: Adıyaman'da hayvan hastanesi için ilk kepçe vuruldu - Son Dakika
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Adıyaman yerel haberi: Adıyaman'da hayvan hastanesi için ilk kepçe vuruldu

10.10.2022 15:32
Adıyaman yerel haberi: Adıyaman'da hayvan hastanesi için ilk kepçe vuruldu

Adıyaman yerel haberi | Adıyaman Belediye tarafından şehre kazandırılacak olan onlarca projeden bir tanesi olan tam teşekküllü hayvan hastanesi için çalışmalara başlanıldı.

Adıyaman Belediye tarafından şehre kazandırılacak olan onlarca projeden bir tanesi olan tam teşekküllü hayvan hastanesi için çalışmalara başlanıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından İndere mevkiinde tahsisi gerçekleştirilen 48 dönümlük alan üzerine yapılacak olan hayvan hastanesi ile geçici hayvan barınağı çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, projeyi kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Ormanlık bir alan içerisindeki proje sayesinde sokak hayvanlarının en güzel şekilde yaşamlarını sürdürebileceğini de belirten yetkililer, yaklaşık 30 milyon TL maliyete sahip olacak olan hayvan hastanesi, sokak hayvanları geçici bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yer alacağı projenin inşaat çalışmalarına başlanıldığını da müjdeledi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman yerel haberi: Adıyaman'da hayvan hastanesi için ilk kepçe vuruldu - Son Dakika

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