Adıyaman'ın Hasancık Köyü mevkiinde AFAD deposu yakınlarında balya makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle balya makinesinde yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Adıyaman'ın Hasancık Köyü mevkiinde AFAD deposu yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle balya makinesinde çıkan yangın, kısa sürede büyümeden fark edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu balya makinesinde maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Haber: Şeriban Özçakmak
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da balya makinesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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