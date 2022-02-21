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Adıyamanlı sporcular altın madalya ile döndü - Son Dakika

Adıyamanlı sporcular altın madalya ile döndü

21.02.2022 12:25
Adıyamanlı sporcular altın madalya ile döndü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Raffa Şampiyonasında Erkekler Raffa Altın Nokta kategorisinde Adıyamanlı Milli Sporcu Mahmut Zeytin Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Raffa Şampiyonasında Erkekler Raffa Altın Nokta kategorisinde Adıyamanlı Milli Sporcu Mahmut Zeytin Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı.

Mili Sporcu Mahmut Zeytin, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret ederek şampiyonada elde ettiği madalyasını takdim etti. Milli sporcuyu makamında ağırlayarak kendisini tebrik eden Müdürü Keleş, "Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından düzenlenen Bocce şampiyonasına 16 ilden 100 takım ve 190 sporcu katıldı. Bocce branşında harika bir başarı elde ettik. İlimiz son yıllarda bocce sporuna yaptığı alt yapı yatırımının meyvelerini almaya başlamıştır. Sporcularımız katıldıkları bütün müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil edip uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde etmektedir. Bizim diğer spor branşlarında da olduğu gibi bocce sporuna da desteğimiz her zaman devam edecektir. İnşallah bu alanda tesis eksikliğimizi de en kısa gidererek ilimizi ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edecek yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Ben şampiyon sporcumuzu Mahmut Zeytin'i ve antrenörümüzü kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Adıyamanlı sporcular altın madalya ile döndü Adıyamanlı sporcular altın madalya ile döndü 3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başladı 3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başladı Avrupa Şampiyonası'na 2 kota! Avrupa Şampiyonası'na 2 kota!

Ankara, Zeytin, Milli, Altın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyamanlı sporcular altın madalya ile döndü - Son Dakika


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