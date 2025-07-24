Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Başarı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Başarı Kazandı

Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Kupası\'nda Başarı Kazandı
24.07.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen kupada Sedef Suden Barin Türkiye şampiyonu oldu, diğer takım ikincilik elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Emin Sosyal Kupası'nda Adıyamanlı sporcular büyük başarılara imza attı.

Havalı tabanca disiplininde yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Sedef Suden Barin, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Barin, bu önemli başarısıyla hem ailesine hem de Adıyaman'a büyük bir gurur yaşattı. Yine aynı turnuvada, havalı tüfek disiplininde yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Defne Tekdal, Asude Nur Kaygusuz ve Ceylin Yılmaz'dan oluşan takım ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların elde ettiği başarıların atıcılık gibi yüksek dikkat, konsantrasyon ve disiplin gerektiren bir branşta gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Müdür Keleş, "Her atışında hedefi 12'den vurmayı başaran sporcumuz Sedef Suden Barin, Türkiye şampiyonluklarını her yıl daha da ileriye taşıyarak rekor üstüne rekor kırıyor. Hem sporcularımızın hem de onları yetiştiren antrenörümüzün özverili çalışmaları bu başarıların temelidir. Bu dereceler, ilerideki ulusal ve uluslararası başarıların da habercisidir. Adıyaman'ı başarıyla temsil eden sporcularımıza, antrenörlerine ve her zaman destek olan ailelerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Adıyamanlı genç sporcuların Türkiye çapındaki bu dereceleri, kentte atıcılık branşına olan ilginin artmasına da katkı sağlıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Türkiye, Erdemli, Mersin, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Başarı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

11:39
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek Uzmanı tarih verdi
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek? Uzmanı tarih verdi
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
16:05
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan’a açık kapı
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı
16:04
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık Kadın kuaförün 56 Bin TL’lik telefonu böyle çaldı
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
15:51
AK Partili vekilden Ali Koç’a sert tepki: Buna hakkın yok
AK Partili vekilden Ali Koç'a sert tepki: Buna hakkın yok
15:49
Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti
Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti
15:40
Gaziantep’te vicdanları sızlatan olay: Şehit annesi oğlu tarafından dolandırıldı
Gaziantep'te vicdanları sızlatan olay: Şehit annesi oğlu tarafından dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 12:03:44. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Başarı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.