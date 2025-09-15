Adıyamanlılar Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalini Dev Ekranda İzledi - Son Dakika
Adıyamanlılar Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalini Dev Ekranda İzledi

Adıyamanlılar Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalini Dev Ekranda İzledi
15.09.2025 01:09  Güncelleme: 01:11
Eğriçayı Parkı'nda Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda, Adıyamanlılar A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı final maçını izledi. Türkiye, maçı 88-83 kaybetti.

Avrupa Basketbol Şampiyonasının Türkiye ile Almanya final maçını Adıyamanlılar dev ekranda izledi.

Eğriçayı Parkı'nda Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda Adıyamanlılar A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile final maçını izledi. Bazı vatandaş ise cimlerde aileleriyle hem çaylarını, kahvelerini yudumları hem de maçı izledi.

Büyük heyecanın yaşandığı ve Türkiye'nin Almanya karşısında 88-83 mağlup oldu. - ADIYAMAN

