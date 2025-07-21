Adli Tatil Süreci Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Adli Tatil Süreci Hakkında Açıklama

Adli Tatil Süreci Hakkında Açıklama
21.07.2025 15:41
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Milletvekili Alkayış, adli tatil ve yargı mensuplarının önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış'ın adli tatil dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, 20 Temmuz 2025 başlamış olan ve 1 Eylül 2025 tarihine kadar sürecek olan adli tatil sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Alkayış, "Adalet hizmetleri, kamu hizmetleri içerisinde ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Her türlü toplumsal barışın, hak ve özgürlüklerin teminatı olan yargı sistemimizin temel taşı olan hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımız yıl boyunca büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Adli tatil; bu ağır iş yükü altında görevlerini icra eden yargı mensuplarımızın ve meslektaşlarımızın bir nebze de olsa dinlenebilmeleri için tanınmış meşru bir haktır. Aynı zamanda hukuki güvenliğin teminatı olan süreler ve işlem takvimleri açısından da kanunlarımızda açıkça düzenlenmiş bir dönemdir.

Adli tatil süresince, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 62. maddesinde belirtilen istisnai dava ve işler görülmeye devam edecek olup; nöbetçi mahkeme ve savcılıklar da görevlerini sürdürecektir" dedi.

Avukat kimliğiyle de sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alkayış, "Yargı sistemimizin üç sacayağından biri olan avukatlarımız, adaletin tecellisinde vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünün en etkin temsilcileridir. Adli tatil süreci, hem yargı görevi yapan tüm mensuplarımızın hem de avukat meslektaşlarımızın yenilenme ve dinlenme fırsatı bulduğu bir dönemdir. Aynı zamanda adaletin sürdürülebilirliği açısından belirli iş ve davalarda hizmetin aksamaması için önemli bir eşgüdüm dönemidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre ise 3 gün süre uzaması söz konusudur. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli hareket etmesi önemlidir. Hukukun üstünlüğü ilkesini esas alan, şeffaf, öngörülebilir ve erişilebilir bir adalet sistemi hedefiyle görev yapan tüm yargı mensuplarımıza, avukat meslektaşlarımıza ve adalet hizmetleri alanında büyük bir emekle çalışan tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum. Tatil döneminde görevde kalacak olanlara kolaylıklar, tatil hakkını kullanacak olanlara ise aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir tatil diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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