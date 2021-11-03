Adliye otoparkı ücretinde yüzde 66 indirim - Son Dakika

Kamu kurumlarının Yüreğir'e taşınmasıyla ortaya çıkan otopark sorununu çözen Yüreğir Belediyesi, son meclis toplantısında da otopark ücretinde yüzde 66'lık indirim yaptı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in, Yüreğir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Toplantısı'nda verdiği teklif, meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Alınan kararla yeni adliye otopark ücretinde indirime gidildi.

Daha önce ilk 3 saati 10 TL olan ve sonraki her saat için artan otopark ücreti, yaklaşık yüzde 66 indirim yapılarak 07.00-18.00 saatleri arası tek tarife 5 TL olarak kararlaştırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşların taleplerine göre hizmet ürettiklerini kaydeden Başkan Kocaispir, "Hayata geçirdiğimiz tüm hizmetler vatandaşlarımızın beklentilerine yöneliktir. Meclisimizde yaptığımız değerlendirmede yeni adliye otopark ücretlerinde indirim yapılmasının gerekliliğini dile getirdik. Meclis üyelerimizle birlikte böyle bir indirim kararı aldık. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA