Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Efeler'e Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Efeler'e Ziyaretleri Devam Ediyor

27.07.2022 14:27
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Efeler'e Ziyaretleri Devam Ediyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretler sürüyor.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretler sürüyor.

Efeler Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk intern öğrencilerini ağırladı. Efeler Belediyesi'nin birimlerini gezen öğrenciler, Sağlık İşleri Müdürü Eralp Atay'dan belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğrencilere Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Otizm Yaşam Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Kitap Kafeler gibi projeler hakkında bilgiler verilerek, intern öğrenciler bu merkezleri görmeye davet edildi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ziyareti Kemer Mezarlığı'nda yapılan bilgilendirme ile son buldu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Efeler'e Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika

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