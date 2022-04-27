ADÜ Botanik Bahçesi'nde film gösterimi gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

ADÜ Botanik Bahçesi'nde film gösterimi gerçekleşti

27.04.2022 13:30
ADÜ Botanik Bahçesi'nde film gösterimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Fransız Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen açık hava film gösterimi etkinliği ADÜ Botanik Bahçesinde gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Fransız Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen açık hava film gösterimi etkinliği ADÜ Botanik Bahçesinde gerçekleştirildi.

Açık havada patlamış mısır ve çay ikramı ile Hababam Sınıfı filmini izleyen öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. Botanik bahçesinin öğrencilerin kullanımına açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirten öğrenciler, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür etti. - AYDIN

ADÜ Botanik Bahçesi'nde film gösterimi gerçekleşti
ADÜ Botanik Bahçesi'nde film gösterimi gerçekleşti

YORUMLAR
500
ADÜ'lü öğrencilerden hastanede tedavi gören çocuklara moral desteği ADÜ'lü öğrencilerden hastanede tedavi gören çocuklara moral desteği ADÜ'de Okçuluk Yarışması düzenlendi ADÜ'de Okçuluk Yarışması düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi, Hababam Sınıfı, Aydın, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Botanik Bahçesi'nde film gösterimi gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:36:33. #1.13#
SON DAKİKA: ADÜ Botanik Bahçesi'nde film gösterimi gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement