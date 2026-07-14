15 Temmuz Darbe Girişimi 10. Yılında ADÜ\'de Analiz Edildi

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "10. Yılında Uluslararası İlişkiler Perspektifinden 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı program, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Program kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı kısa film gösterimi sunuldu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin yalnızca Türkiye'nin yakın tarihinde değil, uluslararası güvenlik, terörle mücadele, devletlerin egemenliği ve uluslararası iş birliği açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Aradan geçen on yılın, 15 Temmuz'un uluslararası ilişkiler perspektifiyle çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, hibrit tehditler, sınır aşan örgütlenmeler, istihbarat paylaşımı, uluslararası hukuk ve diplomatik ilişkiler gibi başlıkların günümüzde güvenlik anlayışının temel unsurları haline geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığa sahip çıkarak destansı bir direniş sergilediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, bu mücadelenin uluslararası literatürde de incelenmesi gereken önemli bir örnek olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andığını ifade eden Rektör Kent, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi, "15 Temmuz Darbe Girişiminin Türk Dış Politikası ve Güvenlik Yaklaşımlarına Etkileri" başlıklı konuşmasında darbe girişiminin Türkiye'nin dış politika anlayışı, güvenlik stratejileri ve uluslararası yansımalarını değerlendirdi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ise "15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Darbeler Tarihi Açısından Önemi" başlıklı konuşmasında darbe girişimini Türkiye'nin darbe geleneği ve demokrasi tarihi çerçevesinde ele alarak tarihi süreç içerisindeki yerini değerlendirdi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ile sona erdi.

Programa Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı V. Av. Mehmet Boynikar, Çine Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Güngör ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. - AYDIN