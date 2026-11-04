ADÜ\'de idari birimlerin projeleri Rektör Kent başkanlığındaki toplantıda görüşüldü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) idari birimlerin çalışmaları, devam eden faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler genel değerlendirme toplantısında ele alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlık etti. Toplantıda Genel Sekreter Vekili Tanfer Bilge, Genel Sekreter Yardımcıları Vekili Av. Dr. Mehmet Boynikar ve Mesud Türkyılmaz ile daire başkanları ve koordinatörler yer aldı. Üniversitenin idari işleyişine yönelik genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, birimlerin mevcut çalışmaları ve devam eden faaliyetleri gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler de gündeme geldi. İdari süreçlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi, birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş ve öneriler değerlendirildi.

Daire başkanları ve birim yöneticilerinin de değerlendirmelerini paylaştığı toplantı, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.