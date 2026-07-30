ADÜ'de Kampüs Güvenliği Artırıldı - Son Dakika
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ADÜ'de Kampüs Güvenliği Artırıldı

ADÜ\'de Kampüs Güvenliği Artırıldı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, güvenlik yatırımlarıyla kampüs güvenliğini üst seviyeye taşıdı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), son bir yılda hayata geçirdiği fiziki güvenlik yatırımları, akıllı güvenlik teknolojileri ve 7/24 izleme sistemiyle kampüs güvenliğini üst seviyeye taşıdı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), öğrenci, akademik ve idari personelin güvenli bir eğitim ortamında bulunmasını sağlamak amacıyla kampüs genelinde güvenlik altyapısını güçlendirdi. Son bir yılda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında fiziki güvenlik önlemleri artırılırken, akıllı güvenlik teknolojileri de devreye alındı. Üniversitede yürütülen çalışmalar kapsamında kampüs çevresine bin 310 metre güvenlik seti ile bin 650 metre panel çit yapılarak kampüs, eğitim ve sağlık kampüsü alanları birbirinden ayrıldı. Böylece kampüsün fiziki güvenlik altyapısı daha güçlü hale getirildi. Kontrollü giriş-çıkış sistemi kapsamında ise güvenlik noktası sayısı 2'den 4'e çıkarılırken, kampüse 4 farklı noktadan denetimli giriş ve çıkış uygulaması başlatıldı. Yapılan düzenlemelerle yaya ve araç trafiği de kontrol altına alındı.

Kampüs güvenliğinin teknolojik altyapısı da önemli ölçüde geliştirildi. Üniversite genelinde 224 yüksek çözünürlüklü kamera ile 7 gün 24 saat kesintisiz izleme sağlanırken, Rektörlük binasında kurulan Kamera İzleme Merkezi sayesinde kampüsün tamamı anlık olarak takip ediliyor. ADÜ'de ayrıca plaka tanıma sistemi, kişi ve araç takip uygulamaları ile anlık ihbar ve raporlama sistemlerini içeren akıllı güvenlik teknolojileri de aktif olarak kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 26 bin öğrenci, 3 bin 877 çalışan ve 3 bin kişilik KYK Kız Yurduna hizmet veren kampüste, yılda yaklaşık 2 milyon hastane kullanıcısının da bulunduğu belirtilirken, hayata geçirilen güvenlik yatırımlarıyla üniversitede daha güvenli bir yaşam alanı oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, güçlü güvenlik altyapısı, teknolojik uygulamalar ve öğrenci odaklı yaklaşımla üniversitede güvenli kampüs anlayışını her geçen gün daha da ileri taşıdıklarını belirterek, öğrencilere güvenli ve huzurlu bir üniversite yaşamı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ'de Kampüs Güvenliği Artırıldı - Son Dakika

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