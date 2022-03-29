ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi

29.03.2022 13:07
ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun düzenlediği Kariyer Senin Yolculuğun adlı seminer gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun düzenlediği Kariyer Senin Yolculuğun adlı seminer gerçekleştirildi.

ADÜ Sosyoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Demir'in konuşmacı olarak yer aldığı seminer, akademik personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Gülsen Demir sunumunda, iyi bir kariyer planlaması için öğrencilerin yapmaları gerekenleri paylaşarak sorularını yanıtladı. Seminer, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu'nun Prof. Dr. Gülsen Demir'e teşekkürlerini sunması ve çiçek takdim etmesi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi
ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü Son Dakika | Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının hastanede darbedildiği öne sürüldü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, yapılanma iddialarını AA'ya değerlendirdi (1) Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, yapılanma iddialarını AA'ya değerlendirdi (1)

Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Sosyoloji, Emekli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:13:39. #1.13#
SON DAKİKA: ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement