Üye Girişi
ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti

04.12.2021 10:24
ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Serkan Öncü, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Filiz Abacıgil, Doç. Dr. Songül Çildağ, öğretim üyeleri ve tıpta uzmanlık öğrencileri katıldı. Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Serkan Öncü'nün açılış konuşmasının ardından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurul Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Tosun konuşma yaptı.

Tıpta uzmanlık eğitimi alan asistanlara, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK), tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı, hastane yönetimi bilgi sistemi ve elektronik belge yönetimi sistemleri konularında sunumlar yapıldı.

Program, katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti
ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti
ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti
ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti
ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti
ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Tıp Fakültesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski yol arkadaşı Ali Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? 16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski yol arkadaşı Ali Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?
Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu 16:13 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! 16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
16:15 Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!
16:12 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu
16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
15:36 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
15:33 Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?
Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar! Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar!         
16:25
Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı! Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!         
16:15
Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı! Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı!         
16:13
N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak! N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!         
16:11
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:30:20. #1.11#
SON DAKİKA: ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement