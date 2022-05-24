ADÜ'de Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapılan 'radyofrekans ablasyon' işlemi uygulandı - Son Dakika
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ADÜ'de Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapılan 'radyofrekans ablasyon' işlemi uygulandı

24.05.2022 09:58
ADÜ'de Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapılan 'radyofrekans ablasyon' işlemi uygulandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tek yumurta ikizlerine hamile Cavidan Aşır'ın gebelik kontrolleri sırasında ikizlerinden birinde omurga ve beyin anomalisi olduğu tespit edilerek Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Tanrıverdi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tek yumurta ikizlerine hamile Cavidan Aşır'ın gebelik kontrolleri sırasında ikizlerinden birinde omurga ve beyin anomalisi olduğu tespit edilerek Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Tanrıverdi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fedi Ercan tarafından ağır anomalili fetusa Türkiye'de çok sınırlı sayıda merkezde yapılan radyofrekans ablasyon işlemi uygulandı.

Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Tanrıverdi, işlem ile hem sağlıklı bebeğin yaşam şansının artırıldı hem de ağır engeli olan bebeğin daha fazla büyümeden gelişimi durdurulduğunu belirterek "Şubat ayı içinde başarı ile gerçekleştirilen işlem sonrası takibe alınan hasta nihayet doğumunu yaptı ve sağlıklı şekilde dünyaya gelen Kerem Han bebek, anne babasına teslim edildi" dedi.

İzmir'den İstanbul'a sevk edildiği halde Aydın'da bu işlemin yapılmış olmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirten Cavidan-Ekrem Aşır çifti, olumlu tutumları için hastane çalışanlarına ve Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş'a teşekkür ettiler.

Doç. Dr. Bozbaş, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Barış Akçan ve Doç. Dr. Ayşe Anık'a da yüksek riskli gebelerin doğumu sonrası verdikleri nitelikli yenidoğan takip ve desteği için teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma, Gebelik, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ'de Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapılan 'radyofrekans ablasyon' işlemi uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapılan 'radyofrekans ablasyon' işlemi uygulandı - Son Dakika
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