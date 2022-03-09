ADÜ Didim'de kariyer günleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen etkinlik, 21 Şubat-11 Mart 2022 tarihi arasında gerçekleştiriliyor. Didim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, insan kaynakları yetkilileri işletmelerinin tanıtımlarını yapıp ardından da öğrencilerimizle iş ve staj görüşmelerinde bulundu.

Öğrencilerini ve mezunlarını, turizm sektörünün önde gelen işletmeleriyle bir arada buluşturan ve bu yıl 12'ncisi gerçekleşen Kariyer Günleri etkinliğine, başta Bodrum olmak üzere Didim ve Kuşadası'nda hizmet veren çok sayıda otel ve seyahat acentesi katılım gösterdi.

Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları bulunan Didim Meslek Yüksekokulunda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, Kariyer Günleri'ne katılan işletmelerde staj yapma şansı bulurken, ikinci sınıf öğrencileri de henüz mezun olma aşamasındayken iş bulmanın sevincini yaşadı.

Didim MYO olarak 12'ncisini düzenledikleri Kariyer Günleri'nin bu yıl da başarı ile gerçekleştiğini belirten Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, "Turizm sektöründe bölgemizin ve ülkemizin en önemli aktörleri ile sürdürdüğümüz işbirliği zincirine bu yıl yeni bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bir öğretmen için en büyük ödülün öğrencilerinin başarısı olduğunu belirten Öğr. Gör. Kamacı sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu başarı yıllar önce okudukları Didim MYO'ya, üst düzey yönetici ve mutfak şefi olarak dönüp kardeşlerine iş imkanı sunan, başta Dubai olmak üzere, Amerika Birleşik Devleri, Katar ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan yüzlerce mezunumuzun hocalarına yaşattıkları gurur en büyük ödülümüzdür" ifadelerine yer verdi. - AYDIN