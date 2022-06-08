ADÜ Kütüphane personeli işaret dili öğreniyor - Son Dakika
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ADÜ Kütüphane personeli işaret dili öğreniyor

08.06.2022 12:46
ADÜ Kütüphane personeli işaret dili öğreniyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen ve ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi personelinin katılımıyla gerçekleşen İşaret Dili Eğitimleri kütüphane konferans salonunda başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen ve ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi personelinin katılımıyla gerçekleşen İşaret Dili Eğitimleri kütüphane konferans salonunda başladı.

3 hafta boyunca devam edecek hizmet içi eğitim programının açılışına ADÜ Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Aybüke Kurt ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğr. Gör. H. Gül Bozkurt ile akademik ve idari personel katıldı.

Engelli nüfusunun gerek dünyada gerek ülkemizde azımsanmayacak kadar yoğun olması dolayısıyla toplumsal sorumluluk anlamında tüm vatandaşların yanı sıra kamu kurumlarına da birçok görev yüklendiğinin altını çizen Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğr. Gör. H. Gül Bozkurt, "Üniversitemiz birimleri, hizmetlerini organize ederken tüm engel gruplarının sosyal, kültürel, eğitimsel, akademik gereksinimleri doğrultusunda yaşamlarındaki engelleri asgari seviyeye indirmeyi misyon edinmektedir. Özellikle ülkemizde sayısı yaklaşık bir milyon olan işitme engellilerle sağlıklı iletişim kurabilme, etkili ve doğru hizmet verebilmek adına işaret dili ile hizmet verebilecek personelin eğitimi son derece önem arz etmektedir" dedi.

Eğitim programının yaklaşık üç hafta sürmesini planladıklarını ifade eden Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğr. Gör. H. Gül Bozkurt, "Program sonunda tüm personelimizin 1. Seviye İşaret Dili Eğitimlerini tamamlamaları ve ilgili sertifikayı almaya hak kazanmaları planlanmaktadır. Bu sayede, Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi, işitme engelli kullanıcılarına herhangi bir engel olmadan hizmet verebilecektir" dedi. - AYDIN

ADÜ Kütüphane personeli işaret dili öğreniyor
ADÜ Kütüphane personeli işaret dili öğreniyor
ADÜ Kütüphane personeli işaret dili öğreniyor

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ Kütüphane personeli işaret dili öğreniyor - Son Dakika

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