ADÜ'nün de iş birliğinde düzenlenen '2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı' Mayıs ayında gerçekleştirilecek - Son Dakika
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ADÜ'nün de iş birliğinde düzenlenen '2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı' Mayıs ayında gerçekleştirilecek

04.04.2022 11:33
ADÜ'nün de iş birliğinde düzenlenen '2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı' Mayıs ayında gerçekleştirilecek

Adnan Menderes Üniversitesi'ni de hazırlanmasında paydaşı olduğu '2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı', Engelliler Haftası çerçevesinde 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Adnan Menderes Üniversitesi'ni de hazırlanmasında paydaşı olduğu '2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı', Engelliler Haftası çerçevesinde 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Çalıştay, ADÜ'nün yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile düzenlenecek. Kültürlerin geleceğe aktarılmasında kütüphanelerin oldukça önemli birer köprü olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitelerin beyni olarak adlandırılan kütüphanelere, gençlerin geleceğe hazırlanması noktasında büyük sorumluk düşüyor. Mekanda Erişilebilirlik Alanında Türkiye'de sayılı kütüphanelerden olan 'Turuncu Bayrak' ödüllü Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu kütüphanemiz, içinde bulunduğumuz bilgi çağında Üniversitemizin araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirme gibi vizyon ile hizmetlerini sürdürmektedir. İlki oldukça verimli geçen Erişebilir Kütüphaneler Çalıştayın'ın da paydaşı olmaktan dolayı memnuniyet içerisindeyiz" dedi.

Sekretaryasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu) yürüteceği çalıştay yüz yüze ve çevrimiçi birlikte gerçekleştirileceği ve katılımcıların kayıt olması gerektiği belirtildi. - AYDIN

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Adnan Menderes Üniversitesi, Engelliler Haftası, Türkiye, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'nün de iş birliğinde düzenlenen '2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı' Mayıs ayında gerçekleştirilecek - Son Dakika


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