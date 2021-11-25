ADÜ' nün ortağı olduğu Avrupa Birliği projesinin ikinci eğitim toplantısı Belgrad'da yapıldı - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ortağı olduğu 'Probiotics in Animal Husbandry' adlı Erasmus Avrupa Birliği projesinin ikinci eğitim toplantısı Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlendi.

Belgrad Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Moldova, Bulgaristan, Sırbistan, Litvanya ortakları ile Türkiye'den Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden proje araştırıcıları, hayvancılık alanında çalışan uzmanlar ve yetiştiriciler katıldı. ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Murat Yılmaz, bir sonraki eğitim toplantısının, ADÜ'nün ev sahipliğinde 24-28 Ocak 2022 tarihinde Aydın'da gerçekleştirileceğini bildirdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve proje araştırıcılarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - AYDIN