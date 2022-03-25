ADÜ Öğretim Üyesi 'Yılın Bilim İnsanı' seçildi - Son Dakika
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ADÜ Öğretim Üyesi 'Yılın Bilim İnsanı' seçildi

25.03.2022 10:15
ADÜ Öğretim Üyesi 'Yılın Bilim İnsanı' seçildi

Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2022 sonuçlarına göre Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Ersan, fizik alanında 'Yılın Bilim İnsanı' ödülüne layık görüldü.

Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2022 sonuçlarına göre Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Ersan, fizik alanında 'Yılın Bilim İnsanı' ödülüne layık görüldü.

Bilim Akademisi tarafından 2013 yılında başlatılan ve kamu fonları yerine toplum desteğiyle yürütülen Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) kapsamında, üstün başarılı genç bilim insanlarına verilen ve iki yıl araştırma desteğini de içeren bu ödüle ilk kez ADÜ'de görevli bir akademisyen layık görüldü.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim Üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Öğretim Üyesi 'Yılın Bilim İnsanı' seçildi - Son Dakika


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