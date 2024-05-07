ADÜ Söke İşletme Fakültesi'nde Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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ADÜ Söke İşletme Fakültesi'nde Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

ADÜ Söke İşletme Fakültesi\'nde Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Kampüsü'nde Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi. Etkinlik, öğrencilerin staj imkanları hakkında bilgi edinmelerine ve işverenlerle doğrudan iletişim kurmalarına imkan tanırken; Kariyer Günleri etkinliğinde, iş dünyasına adım atmaya hazırlanan gençler ile işverenler arasında köprü kurdu.

07.05.2024 14:43  Güncelleme: 14:58
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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Kampüsü'nde Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

ADÜ Söke İşletme Fakültesi, Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile öğrencileri iş hayatına adım atmaya hazırlayan etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinlikte açılış konuşmasını Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal İyem yaptı. İnsan Kaynakları dalında Kariyerin iki dalda planlandığını belirten Cemal İyem, "Birincisi bireysel kariyer, diğer ise kariyer planlaması. Bireyin kariyer süreci insanın doğumundan itibaren çevre, aile gibi unsurlardan etkilenerek şekilleniyor. Kariyer planlaması ise daha çok ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkıyor. Bugünkü organizasyon hem bireyin kendisini keşfetmesi, hem de kurumların bireyleri tanıma süreci açısında çok önemli" dedi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptığı konuşmasında, "Gençler çalışırsa, üretir, gelecek için hedef koyarlarsa kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne geçemez. Bizler sizlere çok güveniyoruz. Bizim varlık nedenimiz, bugün bu görevlerde olma nedenimiz sizlersiniz. Bizler sizler için çalışıyoruz, sizler de çalışın, üretin. Sizlerden gelecek adına bunu bekliyoruz" diye konuştu.

Gençlerin vatanın yarınları ve geleceği, en değerli varlıkları olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Ali Akça; "Sizler eğitim alanında öğrendiklerinizi, hayatınızda uygulamak için gayret göstermek durumundasınız. Yani derslerinize yoğun ilgi duyup çalışmak zorundasınız. Sizler çalışıp, gelişen dünyayı iyi yakalayın. Bizler de iş imkanları ile alakalı üzerimize düşeni yapmak durumunda olmalıyız" dedi.

Salonda yapılan açılış konuşmaları sonrasında, fakülte bahçesinde açılan stantlar gezildi. Stantlarda işverenler öğrenciler ile buluşurken, teknoloji sergi stantları yoğun ilgi gören stantlar arasında ilk sıralarda yer aldı.

Etkinlik, öğrencilerin staj imkanları hakkında bilgi edinmelerine ve işverenlerle doğrudan iletişim kurmalarına imkan tanırken; Kariyer Günleri etkinliğinde, iş dünyasına adım atmaya hazırlanan gençler ile işverenler arasında köprü kurdu. Etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal İyem davetliler, çeşitli sektörün temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ Söke İşletme Fakültesi'nde Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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