ADÜ Turizm Fakültesi\'nde \'Turizmde Kadın İstihdamı\' Paneli Düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi tarafından 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Turizmde Kadın İstihdamı' konulu panel düzenlendi. Panelde öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, "Turizmin amiral gemisi Kuşadası için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Bu yıl 48. kez gerçekleşen Turizm Haftası kapsamında ADÜ Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Panelin açılış konuşmasında Kuşadası'nın turizmdeki önemine değinen Günel, şunları söyledi:
"TURİZM İÇİN YAPACAKLARIMIZ VAR"
"Ben bir turizm kentinin belediye başkanı olarak bugüne kadar turizmdeki tüm bileşenlerimizle uyum içinde çalışmaya özen gösterdim. Bugün burada bulunan genç öğrenci arkadaşlarımızın da turizmden beklentilerini, isteklerini, taleplerini çok iyi biliyorum. Kuşadası'nda turizm için bugüne kadar yaptıklarımız da var, yapacaklarımız da var. Kuşadası, turizmin amiral gemisidir. Bizler de kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Turizm Haftamız kutlu olsun."
"KUŞADASI, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TURİZM KENTLERİNDEN"
ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan ise " Türkiye, turizm açısından dünyada önemli yere sahip bir ülkedir. Kuşadası da Türkiye'nin en önemli turizm ilçelerinden biri olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Bizler de her geçen gün turizmde öncü olan kentimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Turizm Haftası hepimiz için kutlu olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından zeybek gösterisi sergilendi. Panelin sonunda Günel, katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.
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