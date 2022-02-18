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ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti

18.02.2022 13:35
ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Hazırlık Toplantısı, Adnan Menderes Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Hazırlık Toplantısı, Adnan Menderes Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

ADÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan v. Faruk Uludağlı açılış konuşmasında, şenlik boyunca birçok etkinliğin yapılacağını bu kapsamda öğrenci topluluklarının yapacağı çalışmaların önem arz ettiğini belirterek, "Spor etkinlikleri ile başlayıp kültür sanat etkinlikleri ile taçlanacak olan Ramazan Ayı'na özgü etkinliklerin de yer alacağı şenliklerin verimli geçmesini temenni ediyorum. Amacımız Üniversitemizin tüm birimleri ve ilçeleri ile şenlik havasını yaşaması" dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan v. ve Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, "Üniversiteler, günümüz dünya sorunlarına yönelik ve öğrencilerini mutlu edebilmek adına öğrenci toplulukları kurmaktadır. Öğrenci toplulukları, öğrencilerin mesleki ve akademik kazanımlarına destek olacak şekilde kişisel ve sosyal gelişimleri başta olmak üzere birçok yetenek kazanmalarını sağlamak açısından önemlidir" diye konuştu.

Şenliklerin öğrenci kulüplerinin çalışmalarını ortaya koyması bakımından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Burçin Ölçücü, "Şenliklerde öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları sunma fırsatı bulmaktadır. Amatör müzik grupları, sanatçılar, akademisyenleri Üniversitemize davet ederek öğrencilerin farklı sosyal ve kültürel etkinlikleri takip etmeleri ve yılın yorgunluğunu atmaları hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında eş zamanlı çevrim içi olarak gerçekleşen toplantı, paydaş katılımcıların, topluluk danışmanı ve başkanlarının kendilerini tanıtması ve önerilerini belirtmesi ile devam etti.

Toplantı, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Yürütme Kurulu oluşturulması, görüş ve önerilerin belirtilmesi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Adnan Menderes, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti - Son Dakika


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