AFAD'a göre Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuzluk yok

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02 sularında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilo metre derinlikte gerçekleşen deprem yüzeyde hafif bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.