AFAD'a göre Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuzluk yok

AFAD'a göre Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuzluk yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Saimbeyli'de saat 04.02 sularında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre yaklaşık 7 kilometre derinlikteki sarsıntı yüzeyde hafif hissedildi; ilk belirlemelere göre ilçede olumsuzluk yok.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02 sularında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilo metre derinlikte gerçekleşen deprem yüzeyde hafif bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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