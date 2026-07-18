AFAD ekiplerine zorlu şartlar için ileri sürüş eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, AFAD ekiplerinin afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla "İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi" düzenlendi.

Afet ve acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşımasından yola çıkılarak kurumlar arası işbirliği kapsamında AFAD personeli için özel eğitim programı hazırlandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığının uzman eğitmenleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, zorlu yol, arazi ve hava şartlarında güvenli sürüşün incelikleri detaylı şekilde ele alındı.

Özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde AFAD personeline; sürüş güvenliği, doğru direksiyon hakimiyeti, ani frenleme, engelden kaçma manevraları, viraj kontrolü ve kaygan zeminlerde araç kullanımı gibi kritik konularda bilgiler verildi.

Eğitim programıyla, afet anında olay yerine sevk edilen ekiplerin en kısa sürede bölgeye ulaşırken personel ve araç güvenliğini de en üst seviyede tutmaları, müdahale süreçlerinin daha koordineli ve hızlı başlatılması hedefleniyor. - KOCAELİ