AFAD Aydın İl Müdürlüğü\'nden Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimleri

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AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri, Aydın il genelindeki çeşitli kurumlarda afet ve yangın farkındalık eğitim ve tatbikatları düzenledi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü kent genelinde verdiği eğitimlerle vatandaşların afet ve yangın durumlarına karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı hedefliyor. Efeler Belediyesi Kurtuluş Mahallesi çocuk kreşi personeli ve öğrencileri, Söke Hilmi Fırat Huzurevi sakinleri, Kuşadası'ndaki bir özel okulun öğretmen ve öğrencileri ile Söke Meryem Yazıcı KYK Yurdu personeli ile bir araya gelen AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri katılımcılara eğitim verdi. Eğitimlerde, afet durumlarında doğru hareket etme, güvenli tahliye yolları ve yangın güvenliği önlemleri gibi kritik konulara değinildi. Katılımcılara yangın söndürme yöntemleri, tahliye teknikleri ve ilk yardım bilgileri aktarıldı. Eğitimin ardından ise pratik tatbikatlar yapılarak, teorik bilgilerin uygulamada nasıl hayata geçirileceği gösterildi. - AYDIN