AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimleri

AFAD Aydın İl Müdürlüğü\'nden Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimleri

AFAD Aydın İl Müdürlüğü, kent genelinde çeşitli kurumlarda afet ve yangın farkındalık eğitimleri düzenleyerek vatandaşların bu durumlara karşı hazırlıklarını artırmayı amaçlıyor. Eğitimlerde doğru hareket etme, yangın güvenliği önlemleri ve tahliye teknikleri gibi konular ele alınıyor.

11.12.2024 15:28  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri, Aydın il genelindeki çeşitli kurumlarda afet ve yangın farkındalık eğitim ve tatbikatları düzenledi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü kent genelinde verdiği eğitimlerle vatandaşların afet ve yangın durumlarına karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı hedefliyor. Efeler Belediyesi Kurtuluş Mahallesi çocuk kreşi personeli ve öğrencileri, Söke Hilmi Fırat Huzurevi sakinleri, Kuşadası'ndaki bir özel okulun öğretmen ve öğrencileri ile Söke Meryem Yazıcı KYK Yurdu personeli ile bir araya gelen AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri katılımcılara eğitim verdi. Eğitimlerde, afet durumlarında doğru hareket etme, güvenli tahliye yolları ve yangın güvenliği önlemleri gibi kritik konulara değinildi. Katılımcılara yangın söndürme yöntemleri, tahliye teknikleri ve ilk yardım bilgileri aktarıldı. Eğitimin ardından ise pratik tatbikatlar yapılarak, teorik bilgilerin uygulamada nasıl hayata geçirileceği gösterildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Eğitim, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:20:07. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.