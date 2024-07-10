AFAD Başkanı Rize'de heyelan bölgesini inceledi

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AFAD Başkanı Okay Memiş, Rize'de AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi binalarının arka kısmında sürekli heyelanların meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu yağış uyarıları ve bölgede meydana gelen seller nedeniyle Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmalarını sürdüren Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Rize Valiliği'nin ardından AFAD Rize İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AFAD İl Müdürlüğü'nde ilgili kurum müdürleri ve yetkililerin katıldığı toplantıda, Rize'de devam eden risk azaltma çalışmaları, faaliyete geçen Rize Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve muhtemel sel ve su baskınları ile toprak kaymalarına karşı alınan önlemler ele alındı.

Sürekli heyelana maruz kalan bölgede inceleme

AFAD Başkanı Okay Memiş, Rize'de AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bulunduğu alanın yamacında son zamanlarda sürekli heyelanların meydana geldiği bölgeyi de inceledi. İncelemelerinde AFAD Başkanı Memiş'e Vali Yardımcısı Murat Öztürk ile Rize AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, Rize AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdür Vekili Önder Taş ile diğer ilgililer eşlik etti. - RİZE