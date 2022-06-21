AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek - Son Dakika
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AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek

21.06.2022 11:14
AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirilecek.

2 gün sürecek tatbikatın yarın başlayacağı ve Afyonkarahisar ile birlikte 5 kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllülerinin katılacağı kaydedildi. Tatbikatın masa başı ve saha alanı olmak üzere 2 etapta yapılacağı aktarıldı. Tatbikatın saha çalışma alanının ise katılımıyla Sinanpaşa ilçesi Gezler köyünde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla başlayacağı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek - Son Dakika
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