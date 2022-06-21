AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirilecek.

2 gün sürecek tatbikatın yarın başlayacağı ve Afyonkarahisar ile birlikte 5 kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllülerinin katılacağı kaydedildi. Tatbikatın masa başı ve saha alanı olmak üzere 2 etapta yapılacağı aktarıldı. Tatbikatın saha çalışma alanının ise katılımıyla Sinanpaşa ilçesi Gezler köyünde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla başlayacağı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR