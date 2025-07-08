AFAD\'dan Fabrikada Yangın Tatbikatı

SAKARYA (İHA) – Sakarya AFAD ekipleri, afetlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde bir fabrikada görevli 212 personele yönelik yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Afetlere karşı daha bilinç ve dirençli bir toplum oluşturabilmek için AFAD'ın eğitimleri sürüyor. Ekipler, afetlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde şehirde faaliyet gösteren bir fabrikada görevli 212 personele yönelik yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, yangın anında doğru müdahale teknikleri, güvenli tahliye yöntemleri ve ekipler arası koordinasyon uygulamalı olarak gösterildi. Senaryo gereği oluşturulan acil durumda çalışanlar, binayı hızlı ve düzenli şekilde tahliye etti. AFAD ekipleri tarafından düzenlenen tatbikat sayesinde, katılımcıların kriz anında güvenli ve bilinçli hareket etme kabiliyetlerinin artırılması hedeflendi. Eğitime katılan tüm personele teşekkür edildi. - SAKARYA