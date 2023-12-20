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AFAD Ekiplerine Uygulamalı Eğitim Verildi

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine, arama kurtarma ve enkaza giriş teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitim verildi.

AFAD Ekiplerine Uygulamalı Eğitim Verildi
20.12.2023 - 15:20,
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Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine uygulamalı eğitim verildi.

AFAD'ın eğitim uzmanları tarafından arama kurtarma ekiplerine sahada eğitim verildi. Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyü kırsalında bulunan sarp kayalık ve yüksek tepede eğitim verildi.

Eğitimde hafif davranış şekilleri, enkaza giriş teknikleri ve arama kurtarma usulleri, kurtarmada kullanılan ip ve tırmanış teknikleri, arama kurtarmada kullanılan malzemelerin teknik özellikleri bakımı ve kullanış şekilleri gibi konularında eğitimler verildi ve uygulamalar yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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