AFAD ve itfaiyeden yangın tatbikatı - Son Dakika

Kırıkkale'de itfaiye ve AFAD ekipleri ortaklığında düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kırıkkale Belediyesi ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, ortaklaşa yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Kırıkkale Özel Değirmenci Bakım Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikata, İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale eden bina yöneticileri, alevleri kontrol altına alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürme işlemini tamamladı. AFAD ekipleri ise içeride bulunan vatandaşları dışarı çıkartılmasını sağladı. - KIRIKKALE