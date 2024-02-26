Düzce Üniversitesi öğrencileri doğal afetlere hazırlanıyor

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Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan "Doğal Hayatta Doğal Afetlere Hazırlanıyorum Projesi" kapsamında öğrenciler ilk eğitimlerini tamamladı. İtfaiye personelleri öğrencilere yangına müdahale konusunda hem teorik hem de uygulamaları eğitim verdi.

Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu, afet gönüllüsü olmak isteyen öğrencilerin talebi üzerine "Doğal Hayatta Doğal Afetlere Hazırlanıyorum Projesi"ni hayata geçirdi. İlk yardım, arama-kurtarma ve yangına müdahale eğitimlerinin yer aldığı proje kapsamında öğrenciler için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce eğitim programı organize edildi. 20 öğrenciye itfaiye personelleri tarafından yangına müdahale eğitimi verildi. Öğrencilere, teorik eğitimin ardından koruyucu kıyafetler giydirilerek tatbikat da yaptırıldı. 8 saat boyunca eğitim alan öğrenciler, Düzce Belediyesi tarafından gönüllü itfaiyeci armalarını alarak günü tamamladı. Proje kapsamında yaklaşık 200 öğrencinin eğitim almaları ve yakınlarına da arama kurtarma eğitimi vermeleri hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu Arama Kurtarma Birim başkanı Mehmet Ali Türedi, "Düzce İtfaiyesinde arkadaşlarımla beraber eğitim aldık. Eğitimin konusu yanma ve yangına müdahaleydi. Hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde eğitim aldık. Sağ olsun itfaiyecilerimiz bizleri ıslattılar" dedi.

Öğrenciler için Dümerang Topluluğu Arama Kurtarma ekibi kurduklarına dikkat çeken Türedi, "İtfaiye, AFAD ve UMKE'den eğitimler alacağız. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra dağcılık eğitimlerine geçeceğiz. Ekibimizdekilerin bilinçli bireyler olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE