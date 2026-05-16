Afet Yönetimi Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afet Yönetimi Merkezi Açıldı

Afet Yönetimi Merkezi Açıldı
16.05.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi açıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde kurulan Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılış programına Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalcacı, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Gürol, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vildan Oral, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçak Başbuğ, AFAD Şube Müdürü Tahsin Efe ile akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Büyüknalcacı: Afet Yönetimi Bütüncül Bir Süreç

Açılış programında konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalcacı, afet yönetiminin yalnızca kriz anlarına müdahaleden ibaret olmadığını, planlama, koordinasyon ve lojistik unsurlarıyla birlikte ele alınması gereken bütüncül bir süreç olduğunu vurguladı. Kurumlar arası iş birliğinin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini doğrudan etkilediğini belirten Büyüknalcacı, yerel ve merkezi kurumların uyum içinde çalışmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Elmalı: Merkez Bilimsel ve Uygulamalı Bir Köprü Niteliğinde

Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ise merkezin kuruluş sürecine değinerek, Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin bilimsel bilgi üretimi ile saha uygulamalarını bir araya getiren önemli bir yapı olduğunu söyledi. Elmalı, üniversitenin disiplinler arası çalışmalara verdiği öneme dikkat çekerek merkezin bu yaklaşımın somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Merkez Müdürü Oral: Afet Risklerinin Azaltılması Önceliğimiz

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vildan Oral, merkezin çalışma alanlarına ilişkin bilgi vererek afet risklerinin azaltılması, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Oral, kamu kurumları ve paydaşlarla iş birliğinin merkezin temel çalışma prensipleri arasında yer aldığını vurguladı.

ODTÜ'lü Başbuğ: Deneyimlerin Paylaşımı Kritik Önem Taşıyor

ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Burçak Başbuğ ise afet yönetimi alanındaki deneyimlerini paylaşarak, geçmiş afetlerden elde edilen tecrübelerin planlama süreçlerine yön verdiğini ifade etti. Başbuğ, saha uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve çözüm yaklaşımlarına değinerek akademik bilginin pratik uygulamalarla desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Açılış programının ardından Erzurum İl AFAD Müdürlüğü iş birliğiyle "İl Afet Müdahale Planlamasında Strateji ve Koordinasyon Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştay kapsamında afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, afet anında karar alma mekanizmalarının etkinliği, lojistik planlama ve kaynak yönetimi ile sahada uygulanabilir müdahale planlarının geliştirilmesi ele alındı. Katılımcılar ayrıca mevcut afet müdahale planlarının değerlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Program, değerlendirme oturumları ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afet Yönetimi Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:08:19. #7.13#
SON DAKİKA: Afet Yönetimi Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.