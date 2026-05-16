Afet Yönetimi Merkezi Açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde kurulan Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılış programına Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalcacı, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Gürol, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vildan Oral, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçak Başbuğ, AFAD Şube Müdürü Tahsin Efe ile akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Büyüknalcacı: Afet Yönetimi Bütüncül Bir Süreç

Açılış programında konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalcacı, afet yönetiminin yalnızca kriz anlarına müdahaleden ibaret olmadığını, planlama, koordinasyon ve lojistik unsurlarıyla birlikte ele alınması gereken bütüncül bir süreç olduğunu vurguladı. Kurumlar arası iş birliğinin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini doğrudan etkilediğini belirten Büyüknalcacı, yerel ve merkezi kurumların uyum içinde çalışmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Elmalı: Merkez Bilimsel ve Uygulamalı Bir Köprü Niteliğinde

Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ise merkezin kuruluş sürecine değinerek, Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin bilimsel bilgi üretimi ile saha uygulamalarını bir araya getiren önemli bir yapı olduğunu söyledi. Elmalı, üniversitenin disiplinler arası çalışmalara verdiği öneme dikkat çekerek merkezin bu yaklaşımın somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Merkez Müdürü Oral: Afet Risklerinin Azaltılması Önceliğimiz

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vildan Oral, merkezin çalışma alanlarına ilişkin bilgi vererek afet risklerinin azaltılması, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Oral, kamu kurumları ve paydaşlarla iş birliğinin merkezin temel çalışma prensipleri arasında yer aldığını vurguladı.

ODTÜ'lü Başbuğ: Deneyimlerin Paylaşımı Kritik Önem Taşıyor

ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Burçak Başbuğ ise afet yönetimi alanındaki deneyimlerini paylaşarak, geçmiş afetlerden elde edilen tecrübelerin planlama süreçlerine yön verdiğini ifade etti. Başbuğ, saha uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve çözüm yaklaşımlarına değinerek akademik bilginin pratik uygulamalarla desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Açılış programının ardından Erzurum İl AFAD Müdürlüğü iş birliğiyle "İl Afet Müdahale Planlamasında Strateji ve Koordinasyon Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştay kapsamında afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, afet anında karar alma mekanizmalarının etkinliği, lojistik planlama ve kaynak yönetimi ile sahada uygulanabilir müdahale planlarının geliştirilmesi ele alındı. Katılımcılar ayrıca mevcut afet müdahale planlarının değerlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Program, değerlendirme oturumları ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ERZURUM