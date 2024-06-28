Afrika'da Şehit Mehmet Ali Horoz'un Adıyla Kuyu Açıldı - Son Dakika
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Afrika'da Şehit Mehmet Ali Horoz'un Adıyla Kuyu Açıldı

Afrika\'da Şehit Mehmet Ali Horoz\'un Adıyla Kuyu Açıldı

Pençe - Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yerine getirilerek, Afrika'da su kuyusu açıldı. Tüm Afrika'nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, şehidin vasiyetinin duygulandırdığını belirterek, başsağlığı diledi. Şehidin babası Kalender Horoz ise vasiyetin yerine getirilmesi için teşekkür ederek dua etti.

28.06.2024 14:15
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Afrika'da açılan Mehmetçik kuyularına, şehit Mehmet Ali Horoz'un adı eklenerek, vasiyeti yerine getirildi.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Pençe - Kilit operasyonunda şehit düşmeden önceki vasiyetinde, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden" demişti.

Kurulduğu günden bu yana şehitler için Afrika'da su kuyuları açan Tüm Afrika'nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, "Şehit Mehmetçiğimizin Afrika'da su kuyusu açılması vasiyeti, bu faaliyetlerin içinde olmamız sebebi ile bizi daha fazla duygulandırdı. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehidin babası Kalender Horoz ise oğlunun vasiyeti yerine getirildiği için teşekkür ederek, "Evladımın vasiyetini yerine getirenlerden Allah razı olsun. Allah o topraklarda yaşayanları susuz vatansız bırakmasın. Allah'ım hayırlılarınızı kabul etsin" diye dua etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Astsubay Çavuş, Piyade, Afrika, Yerel, Son Dakika

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