Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesiyken Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak göreve başladı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektör Vekili olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak görevlendirildi. Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanması üzerine YÖK tarafından AFSÜ Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak göreve başladı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › AFSÜ Rektör Vekilliğine Prof. Dr. Kemal Şenocak Atandı - Son Dakika
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