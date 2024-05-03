Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği, Filistin'de ve Gazze'de Zulme Son konulu şiir yarışması düzenliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği, Filistin'de ve Gazze'de Zulme Son konulu şiir yarışması düzenliyor

Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği, Filistin\'de ve Gazze\'de Zulme Son konulu şiir yarışması düzenliyor

Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği (AFYAŞAD), ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı 'Filistin'de ve Gazze'de Zulme Son' konulu şiir yarışması düzenleyecek. Yarışmanın amacı, Türk toplumunda Filistin ve Gazze'de uygulanan soykırım ve zulüm hakkında farkındalık oluşturmak ve genç nesillerin milli, insani ve İslami değerlere bağlı yetişmesine katkı sağlamaktır. Son katılım tarihi 27 Mayıs 2024 olan yarışmaya katılımcılar, şiirlerini AFYAŞAD'ın mail adresine gönderebilecekler.

03.05.2024 10:10
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Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği (AFYAŞAD) ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı 'Filistin'de ve Gazze'de Zulme Son' konulu şiir yarışması düzenleyecek.

AFYAŞAD Başkanı Muharrem Günay, amaçlarının Türk toplumunda, Filistin ve Gazze'de kadın, çocuk ayrımı gözetilmeden uygulanan soykırım ve zulüm hakkında farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Günay, "Filistin ve Kudüs'ün Türk ve İslam tarihindeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olan, milli, insani ve İslami değerlere bağlı, okuyan, araştıran bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır. Yeryüzünde kutsal sayılan üç mescitten birisi ve aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bu mübarek toprakları savunmakla, Afyonkarahisar'ı, Ankara'yı Mersin'i savunmak arasında hiçbir fark yoktur. Bizim için Karabağ, Kıbrıs ve Afyonkarahisar neyse Filistin ve Kudüs'te odur biz Türkiye'nin savunmasının Gazze'den, Filistin'den başladığına inanıyor, katil ve terör devleti Siyonist İsrail ile daha etkili mücadele edilmesini savunuyoruz" dedi.

Son katılım tarihi 27 Mayıs 2024 olan şiir yarışmasına katılacakların şiirlerini AFYAŞAD'ın afyonkarahisarafyaşad@gmail.com adresine mail adresine gönderebilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği, Filistin'de ve Gazze'de Zulme Son konulu şiir yarışması düzenliyor - Son Dakika

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