Afyon\'da Tarımsal Üretim İzleme Çalışmaları

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretim süreçlerinin yerinde izlenmesi ve üretim verilerinin güncellenmesi amacıyla üretim alanlarında maliyet analizleri ile istatistiki saha çalışmalarını sürdürüyor.

İl müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda, üretim alanlarında incelemeler yapılarak maliyet analizleri ve istatistiki veriler titizlikle kayıt altına alınıyor. Çalışmalar kapsamında üretim süreçleri yerinde takip edilirken, elde edilen veriler doğrultusunda tarımsal üretime ilişkin değerlendirmeler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, yürütülen saha çalışmalarının bitkisel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı, üretim verilerinin güncel tutulmasını ve üretim planlamasına destek olmayı amaçladığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR