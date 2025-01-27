Afyonkarahisar'a İki Önemli Dokuma Kararı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a İki Önemli Dokuma Kararı

Afyonkarahisar\'a İki Önemli Dokuma Kararı

Şuhut Bezi ve Salar Başbezi, Türkiye Dokuma Envanteri'ne dahil edildi.

27.01.2025 12:33
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Türkiye Dokuma Atlası Projesi çerçevesinde dokuma envanterine kazandırılacak ürünlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıdan Afyonkarahisar'ı sevindiren 2 önemli karar çıktı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, geçtiğimiz yıl mart ayında Salar Beldesini ziyaret etmiş, Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Projesi çerçevesinde giyim ve nakış konusunda eğitim alan kadınlarla kursta bir araya gelmişti. Vali Yiğitbaşı, ziyaret sırasında yaklaşık 200 yıllık bir geleneğin ürünü olan ve hala kullanılan yöresel ürün başbezini de inceleyerek bilgi almıştı.

Sonrasında çalışmalara başlayan Vali Yiğitbaşı, Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında dokuma envanterine kazandırılacak ürünler listesinde Şuhut Bezi Salar Başbezi ile Afyon Önücek'in de yer alması için yoğun gayret sarf etti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde yapılan toplantı sonrasında beklenen müjdeli haber geldi. Şuhut Bezi, Salar Başbezi ile Afyon Önücek, Türkiye Dokuma Envanteri listesine dahil oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'a İki Önemli Dokuma Kararı - Son Dakika

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