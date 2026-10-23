Afyonkarahisar Bayat'ta dağdaş buğday tohumu 25 üreticiye yüzde 50 hibeyle verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bayat'ta dağdaş buğday tohumu 25 üreticiye yüzde 50 hibeyle verildi

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Afyonkarahisar Bayat\'ta dağdaş buğday tohumu 25 üreticiye yüzde 50 hibeyle verildi
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 25 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle 4 bin 400 kilogram dağdaş buğday tohumu dağıtıldı. Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak için hibe destekli dağıtımların süreceğini belirtti.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 25 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle 4 bin 400 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, üreticilere dağdaş çeşidi buğday tohumu verildi.

Tarımsal üretimin desteklenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla hibe destekli tohum dağıtım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bayat'ta dağdaş buğday tohumu 25 üreticiye yüzde 50 hibeyle verildi - Son Dakika
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