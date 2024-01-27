Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 37 projeden fazlasını tamamladıklarını söyledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, vaat ettikleri 37 projeden fazlasını kente kazandırdıklarını ve kimseye kırgın olmadığını kaydederek "Anlımızın akıyla 5 yılı tamamladık" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur ve beraberindeki heyeti kabul eden Başkan Zeybek, gündeme ilişin değerlendirmelerde bulundu. 'Anlımızın Akıyla beş yılı tamamladık' diyen Başkan Zeybek; pandemiden, dünyayı kasıp kavuran ekonomik krize ve depreme kadar birçok zorluğa rağmen Afyonkarahisar'a el birliği ile hizmet ettiklerini söyledi. Mahalle muhtarlarıyla sıcak ilişkiler içinde olduğunu kaydeden Zeybek, "Göreve geldiğimiz andan itibaren sizlerle birlikte kardeş hane sıcak bir ilişki içerisinde güzel Afyon'umuza hizmet etmeye gayret ettik. Bu konuda da vicdanen rahatım. Göreve gelir gelmez mali disipline önem verdik. Zor bir süreçten geçtik pandemidir, ekonomik krizlerdir, depremdir. Buna rağmen el ele vererek güzel şehrimizi bir yerden bir yere getirelim diye çalıştık ki bunda da başarılı olduk. Şöyle ki 2019 yılında Afyon'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı ile şimdiki yerli ve yabancı ziyaretçi arasında dağlar kadar fark var. Göreve gelirken 37 proje vaat etmiştik. Elhamdülillah 70 projeyi tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Teleferik projemiz vardı. Montaj çalışmaları yapılıyor, inşallah Afyonumuzla teleferiği tanıştırmış olacağız.

Bu makamlar kimseye baki değil. Bugün varız, yarın yokuz. Bu takdir ve nasip. Hiç kimseye kırgın da değiliz. Ben AK Parti'nin kurucuları olan ilk 4 kişiden birisiyim. Partimi seviyorum, Cumhurbaşkanımı ve şehrimizi seviyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR