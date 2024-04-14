Afyonkarahisar Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını Belediye Başkanımız Burcu Köksal Başkanlığında yaptı. Köksal ve belediye meclis üyeleri, nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

14.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını Belediye Başkanımız Burcu Köksal Başkanlığında yaptı.

Afyonkarahisar'lıların büyük teveccühü ile Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına seçilen Köksal ve belediye meclis üyeleri, nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Başkan Köksal yaptı. Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunduğu toplantıda meclis başkanvekilleri, meclis katip üyelikleri, belediye encümen üyeleri, plan bütçe komisyonu, bayındırlık ve imar komisyonu, trafik komisyonu üyeleri, gençlik spor eğitim ve kültür komisyonu üyeliklerinin seçimleri yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Burcu Köksal, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:04:50. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement