Afyonkarahisar Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını Belediye Başkanımız Burcu Köksal Başkanlığında yaptı.

Afyonkarahisar'lıların büyük teveccühü ile Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına seçilen Köksal ve belediye meclis üyeleri, nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Başkan Köksal yaptı. Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunduğu toplantıda meclis başkanvekilleri, meclis katip üyelikleri, belediye encümen üyeleri, plan bütçe komisyonu, bayındırlık ve imar komisyonu, trafik komisyonu üyeleri, gençlik spor eğitim ve kültür komisyonu üyeliklerinin seçimleri yapıldı. - AFYONKARAHİSAR