Afyonkarahisar Belediye Meclisi Son Kez Toplanacak

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında son kez toplanacak.

Meclis 1 Mart 2024 Cuma günü saat 18.00'de toplanacak. Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplantıya son kez başkanlık yapacak. Toplantıda Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili taleplere ait trafik komisyonu raporu, Ataköy-Kışlacık güzergahında çalışan minibüslerin güzergah değişikliği yapılması talebi hakkında teklifin görüşüleceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR