Afyonkarahisar Belediye Meclisi Son Kez Toplanacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Meclisi Son Kez Toplanacak

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Son Kez Toplanacak

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında son kez toplanacak. Toplantıda, hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili taleplerin görüşüleceği belirtildi.

27.02.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında son kez toplanacak.

Meclis 1 Mart 2024 Cuma günü saat 18.00'de toplanacak. Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplantıya son kez başkanlık yapacak. Toplantıda Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili taleplere ait trafik komisyonu raporu, Ataköy-Kışlacık güzergahında çalışan minibüslerin güzergah değişikliği yapılması talebi hakkında teklifin görüşüleceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Meclisi Son Kez Toplanacak - Son Dakika
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