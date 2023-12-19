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Afyonkarahisar Belediyesi 58 mahalleye 500 bin ton sıcak asfalt serdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi 58 mahalleye 500 bin ton sıcak asfalt serdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2019-2023 yılı Aralık ayına kadar 58 mahalleye 500 bin ton sıcak asfalt serildiğini ve bu yatırımın bedelinin 995 milyon TL olduğunu açıkladı. Ayrıca, 58 mahalleye 340 bin metrekare satih asfalt ve 760 bin metrekare beton parke serildiği belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi 58 mahalleye 500 bin ton sıcak asfalt serdi
19.12.2023 - 15:24,
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sıcak asfalt çalışmalarında önemli yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "2019-2023 yılı Aralık ayına kadar 58 mahallemize 500 bin ton sıcak asfalt serildi. Bu yatırımın bedeli ise 995 Milyon TL'dir. Yine bu süreçte 58 mahallemizin tamamına 340 bin metrekare satih asfalt serildi" dedi.

Başkan Zeybek, mahalle muhtarlarıyla 2023 yılının son istişare toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Benol Kaplan ve Barış Dal'ın yanı sıra daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda muhtarların görüş, öneri ve sıkıntılarını dinlendi. Programda konuşan ve kentte gerçekleştirilen alt ve üst yapı yatırımlarına değinen Başkan Zeybek, 2019-2023 yılı Aralık ayına kadar 58 mahallemizde 500 bin ton sıcak asfalt serildi. Yatırım bedeli 995 milyon TL olduğunu. Yine bu süreçte 58 mahallemizin tamamına 340 bin metrekare satih asfalt, 760 bin metrekare beton parke serildi. Bunun yatırım bedeli ise 88 milyon lira.

Park bahçe ve yeşil alan çalışmalarımızda 58 mahallemize 190 milyon TL yatırım yaptık. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları olmak üzere alt yapıya yapılan toplam yatırım bedeli 163 milyon lira. Yine bu süreçte belediyemizin sosyal yardım ve burs desteklerine de ara vermeden devam etti. Öğrencilerimize son dört yılda 11 milyon lira değerinde burs desteği sağladık" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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