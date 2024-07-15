Afyonkarahisar Belediyesi Baba-Çocuk Kampı Büyük İlgi Gördü

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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Baba- Çocuk Kampı, Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Etkinliğe 10 farklı ilden katılan 120 aile, uluslararası kamp karavan alanında kurdukları çadırlarda konakladı. Katılımcılar, Afyonkarahisar'ın zengin kültürel mirasını birlikte tanıma fırsatı buldu. Kamp süresince düzenlenen çeşitli etkinliklerle hem eğlendiler hem de birbirleriyle kaynaştılar.

Afyonkarahisar Belediyesi yetkilileri, etkinliğe katılan 120 aileye gönülden teşekkür ederek, Baba-Çocuk Kampı'nı geleneksel hale getirme kararlılıklarını vurguladılar. Gelecek yıl için heyecanla beklenen etkinlik, daha fazla ailenin katılımıyla renklenecek. - AFYONKARAHİSAR