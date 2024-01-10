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Afyonkarahisar Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Afyonkarahisar Belediyesi, kar yağışı uyarısının ardından harekete geçerek 400 ton solisyon, 500 ton tuz ve 330 personel ile karla mücadele çalışmalarını gerçekleştireceğini duyurdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha huzurlu bir kış geçirmeleri için tedbirleri tamamladı ve hazırlıklarını Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile paylaştı. Karla mücadelede tuz serici araçlar, greyderler, kazıyıcı-yükleyiciler, traktörler kullanılacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma yapılacak.

Afyonkarahisar Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazırlıklarını Tamamladı
10.01.2024 - 14:03,
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Afyonkarahisar Belediyesi kar yağışı uyarısının ardından harekete geçerken ekiplerin bu yıl karla mücadele çalışmalarını 400 ton solisyon, 500 ton tuz ve 330 personel gerçekleştireceği belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek asfalt şantiyesi alanında yapılan hazırlıkları inceledi, bilgiler aldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanabilecek sorunların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın daha huzurlu bir kış geçirmeleri için almış olduğu tedbirleri tamamladı. Rahat bir kış dönemi geçirmek için şimdiden hazırlıklarını tamamlayan ekipler Başkan Zeybek ile bir araya geldi, yapılan hazırlıkları aktardı.

Vatandaşlarımızın zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Karla mücadelede tuz serici araçlar, greyderler, kazıyıcı- yükleyiciler, traktörler, 400 ton solisyon, 500 ton tuz ve 330 personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma gerçekleştirilecekleri kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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