Afyonkarahisar Bolvadin\'de cami imamı, şadırvan tadilatını usta çağırmadan yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görev yapan İmam Hatip Hatip Uğur Üzüm, Hacı Mahmut Camii ve şadırvanında ihtiyaç duyulan tadilat işlerini usta beklemeden kendi elleriyle gerçekleştirdi.

Cübbesini çıkarıp eline malayı alan din görevlisinin bu örneği, mahalle sakinleri ve cami cemaati tarafından takdirle karşılandı.

Üzüm, sadece dini hizmetleriyle değil, ibadethanenin fiziki ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyor. Cami ve şadırvan çevresinde zamanla yıpranan bölümleri fark eden Üzüm, eksikleri gidermek için kolları sıvadı.

Usta çağırmak yerine işin başına bizzat geçen Uğur Üzüm, cübbesini çıkararak iş kıyafetlerini giydi. Hazırladığı harçla eline malayı alan imam hatip, şadırvan duvarlarının sıva ve onarımını tek tek yaptı. Caminin ve şadırvanın daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması için ter döken Üzüm'ün gayreti renkli görüntüler oluşturdu.